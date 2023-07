Hojlund dall'Atalanta al Manchester United per 84 milioni di euro

Sport

Il 1 luglio si è aperta la sessione di mercato estiva per le squadre italiane. Dagli acquisti di Frattesi, Thuram e Cuadrado da parte dell’Inter fino a Timothy Weah alla Juventus, passando per Ruben Loftus-Cheek e Reijnders al Milan, ecco quali sono le principali trattative chiuse dalle formazioni di Serie A

DAVIDE FRATTESI (INTER) - Anche il centrocampista ormai ex Sassuolo si unisce all’Inter. I nerazzurri si sono assicurati le prestazioni del giocatore classe 1999 nel giro della Nazionale azzurra, superando la concorrenza delle altre big del campionato. L'operazione per l'acquisto di Frattesi si è chiusa sulla base di un prestito con obbligo (e non diritto, come inizialmente comunicato dall'Inter e in seguito modificato sul sito) di riscatto