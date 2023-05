Serie A, in campo Monza-Napoli 1-0 e Fiorentina-Udinese 1-0. DIRETTA

La cronaca di Verona Torino

Il Verona ci prova subito con Tameze, il Torino risponde con due grosse chance per Vojvoda. I granata passano in vantaggio al 29’ con un gol di Vlasic su assist di Sanabria, poi sfiorano il raddoppio ma Montipò para. Nella ripresa padroni di casa vicini al pareggio, Lazovic scheggia il palo. Il Torino crea tante occasioni gol ma non riesce a concludere, soprattutto per merito del portiere veronese che ferma Seck, Ricci, Singo e Pellegri. All'89' Verona vicinissimo al pareggio: errore della difesa granata, Braaf si invola e salta un avversario prima di calciare a botta sicura ma la palla finisce alta.

Il tabellino di Verona-Torino 0-1 (GLI HIGHLIGHTS)

29' Vlasic

VERONA (3-4-2-1): Montipò, Magnani (22'pt Coppola), Hien, Dawidowicz (1'st Cabal), Faraoni (31'st Depaoli), Tameze, Abildgaard, Lazovic, Ngonge, Verdi (1'st Duda, 14'st Braaf), Djuric. All.: Zaffaroni

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic, Djidji (23'st Schuurs), Buongiorno, Rodriguez, Singo, Ricci (44'st Vieira), Ilic, Vojvoda, Karamoh (44'st Lazaro), Vlasic (14' st Seck), Sanabria (23'st Pellegri). All.: Juric

Ammoniti: Ilic, Tameze, Djidji, De Paoli per gioco falloso.