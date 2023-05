Giro d'Italia 2023, oggi la tappa da Venosa a Lago Laceno

Sport

L'avversario da battere per Evenepoel sarà soprattutto Primož Roglič , che torna al Giro per puntare al bersaglio grosso dopo il terzo posto del 2019. L'avvio di stagione ha confermato una gamba ritrovata per lo sloveno, che sembra aver deposto le ambizioni di conquistare il Tour de France cannibalizzato dal connazionale Tadej Pogačar e dal compagno di squadra e ultimo vincitore Jonas Vingegaard. Roglič si presenta ai nastri di partenza con la squadra più forte del Giro a detta di tutti gli addetti ai lavori, una Jumbo-Visma chiamata più che mai a fare la corsa

Chi il Giro sa già come vincerlo è Tao Geoghegan Hart, trionfatore dell'edizione 2020 con arrivo a Milano e primo outsider nel duello annunciato tra i due super favoriti. Il britannico è reduce dalla convincente affermazione al Tour of Alps e punta a far bene partendo a fari spenti, grazie a una squadra, la Ineos, che sembra decisamente attrezzata per puntare almeno al podio