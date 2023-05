Giro d'Italia 2023, oggi la terza tappa da Vasto a Melfi

I favoriti

Le due salite negli ultimi chilometri di gara potrebbero portare a una scrematura del gruppo con pochi corridori chiamati a giocarsi le proprie carte. Potrebbe essere una buona occasione per due ciclisti veloci ma capaci di reggere in salita come Mads Pedersen (Trek-Segafredo) e Michael Matthews (Jayco-AlUla), ma non è escluso un clamoroso bis di Jonathan Milan.