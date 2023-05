2/10 ©Ansa

A seguire la squadra in Friuli-Venezia Giulia, non proprio una trasferta agevole in termini di distanze, soprattutto in un giovedì lavorativo, saranno circa 12mila tifosi, che si augurano di poter assistere questa sera alla vittoria dello scudetto alla Dacia Arena





Tenta di comprare biglietti per Udinese-Napoli, scopre di avere il Daspo