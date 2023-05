Tenta di comprare i biglietti per Udinese-Napoli al Maradona e scopre Daspo a suo carico

L'uomo, un imprenditore napoletano che da anni vive a Roma, sostiene di non recarsi ad una partita di calcio allo stadio da quando aveva 15 anni ascolta articolo Condividi

Un tifoso del Napoli, il 47enne C.D.R. ha scoperto di avere a carico un Daspo anche se è dal 1991, cioè da quando era 15enne, che non si reca allo stadio. Lo ha capito mentre cercava di prenotare, con tanto di regolare tessera del tifoso, un ingresso allo stadio Maradona per vedere in streaming il match-point di calcio di giovedì a Udine tra Udinese e Napoli, una partita che potrebbe regalare agli azzurri il terzo scudetto della storia (LEGGI ANCHE: Napoli, manca un punto per vincere lo scudetto: ecco tutte le possibili combinazioni).

"Mai avuto scontri con altri tifosi o con la polizia" C.D.R., un imprenditore napoletano che da anni vive a Roma, ha raccontato il suo stupore: "Non mi capacito, sono un tifoso del Napoli da sempre ma sono anni e anni che non vado allo stadio, che all'epoca si chiamava San Paolo". Il 47enne ha assicurato anche di non essere mai stato coinvolto in scontri con altre tifoserie o con la Polizia. "Non faccio parte di nessun gruppo ultrà - ha sottolineato - eppure, dal responso che mi è stato notificato mentre cercavano di acquistare un ingresso per giovedì, pare che sulla mia testa penda questo divieto che ora mi costringerà a vedere l'agognata partita a casa". Appresa la notizia, il tifoso azzurro ha subito avvertito il suo avvocato al quale ha chiesto di inviare una pec di protesta alla società che gestisce la compravendita dei biglietti on-line. leggi anche Festa scudetto Napoli, il piano traffico del Comune del 3 e 4 maggio

Già 23.000 in coda per ticket Udinese-Napoli al Maradona Intanto sono già 23.000 i tifosi del Napoli in coda sul sito Ticketone per acquistare il biglietto per vedere al Maradona il match di giovedì sera tra Udinese e Napoli sui maxischermi. Saranno otto quelli montati in direzione nei settori, più i due già tradizionalmente funzionanti in alto nello stadio. I biglietti costano 5 euro in tutti i settori e permetteranno ai tifosi di vivere insieme la serata del possibile scudetto aritmetico del Napoli che ha bisogno almeno di un punto a Udine, anche se può vincere il titolo già domani sera se la Lazio non batte il Sassuolo. La vendita è partita oggi dopo l'annuncio del match allo stadio e fino alle 18 è permessa la vendita solo agli abbonati, mentre a seguire potrà comprarlo chiunque. Si prevede il 'Maradona' esaurito per condividere la festa come già tutti erano pronti a fare domenica nel match poi finto in pari con la Salernitana. approfondimento Cori e fumogeni, dai festeggiamenti alla delusione del Napoli