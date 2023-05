Scudetto Napoli, vertice in Prefettura per partita con l'Udinese

La squadra di Spalletti è a un solo punto dal titolo aritmetico. Basterebbe un pareggio nella sfida di giovedì contro l’Udinese, un match che si sta pensando di anticipare al pomeriggio per motivi di ordine pubblico. Ma i partenopei potrebbero laurearsi campioni d’Italia anche prima di scendere in campo: dipende dalla Lazio ascolta articolo Condividi

Mancato il match point domenica al Maradona con la Salernitana, il Napoli, che ha 18 punti di vantaggio sulla Lazio seconda in classifica, ha bisogno di un solo punto per vincere lo scudetto. Agli azzurri quindi basterebbe un pareggio contro l’Udinese nel turno infrasettimanale per conquistare il titolo, che potrebbe però arrivare anche prima che la squadra di Spalletti scenda in campo nel posticipo della 33esima giornata. E sul tavolo c’è un possibile inizio anticipato della gara, attualmente prevista per le 21 di giovedì 4 maggio.

Il summit in Prefettura Stamattina si svolgerà in Prefettura a Udine una riunione “con le forze dell'ordine, il Comune e la dirigenza dell'Udinese per la gestione dell'afflusso dei tifosi per la partita”, ha fatto sapere il Prefetto di Udine, Massimo Marchesiello, interpellato circa una possibile richiesta di anticipo pomeridiano della gara con il Napoli di giovedì, per motivi di ordine pubblico. Tra le ipotesi che circolano per il possibile fischio di inizio anticipato ci sono far disputare la partita alle 18 o alle 18.30. leggi anche Diego Maradona Jr a Sky TG24: mio padre guarderà lo scudetto da lassù

Quando potrebbe arrivare lo scudetto aritmetico Alla squadra di Spalletti, come detto, basterebbe anche solo un pareggio giovedì a Udine: con 80 punti e +16 a cinque giornate dalla fine sarebbe fatta. Se però la Lazio, che giocherà mercoledì alle 21 all'Olimpico con il Sassuolo, non dovesse vincere contro gli emiliani, il Napoli otterrebbe lo scudetto già da mercoledì, senza scendere in campo. leggi anche Scudetto Napoli, festa rimandata dopo l’1-1 con la Salernitana