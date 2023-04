Napoli, le combinazioni per vincere lo scudetto la prossima giornata

Il pareggio contro la Salernitana ha solo rinviato l’appuntamento con il terzo scudetto: agli uomini di Spalletti basterà vincere la prossima partita contro l’Udinese nel posticipo di giovedì per essere matematicamente campioni d’Italia. Il titolo però potrebbe arrivare anche con ventiquattr’ore d’anticipo, se le dirette inseguitrici non dovessero ottenere i tre punti ascolta articolo Condividi

Soltanto due punti. Tanto manca al Napoli per vincere il terzo scudetto della propria storia: dopo il pareggio con la Salernitana (GLI AGGIORNAMENTI), che ha rinviato una festa scudetto già pronta dopo la vittoria dell’Inter ai danni della Lazio, agli azzurri basterà battere l’Udinese nel turno infrasettimanale di giovedì per ottenere il titolo. Gli uomini di Spalletti però potrebbero già festeggiare mercoledì sera, se le dirette inseguitrici non dovessero vincere.

Le possibili combinazioni La classifica attuale recita: Napoli 79, Lazio 61 e Juventus 59, che ha una partita in meno dovendo giocare alle ore 20:45 il posticipo con il Bologna. Se la Juventus dovesse perdere o anche pareggiare questa sera sarebbe matematicamente fuori dalla corsa per il titolo, mentre in caso di vittoria salirebbe al secondo posto, scavalcando i biancocelesti e portandosi a meno -17 dalla vetta. A questo punto tutto verrebbe rimandato al turno infrasettimanale del 3 e 4 maggio, che ha in programma mercoledì Juventus-Lecce alle ore 18 e Sassuolo-Lazio alle ore 21, mentre giovedì ci sarà Udinese-Napoli. In caso di mancata vittoria delle dirette inseguitrici, il Napoli sarebbe campione d’Italia ancor prima di scendere in campo alla Dacia Arena. vedi anche Cori e fumogeni, dai festeggiamenti alla delusione del Napoli

Una vittoria porta-scudetto Nel caso in cui biancocelesti e bianconeri dovessero vincere le loro rispettive partite, il Napoli può comunque ottenere il titolo sul campo: vincendo a Udine diventerebbe irraggiungibile per le inseguitrici, che anche vincendole tutte (e vedendo gli azzurri perderle tutte) non potrebbero mai raggiungere quota 82 punti. In sostanza il Napoli vince lo scudetto nel 33° turno di campionato se ottiene i tre punti a Udine; pareggia e la Juve non vince una fra Bologna e Lecce oppure anche senza giocare se la Juve non ottiene i tre punti tra Bologna e Lecce e la Lazio non va oltre il pari contro il Sassuolo. vedi anche Napoli, il treno azzurro che porta i tifosi al "Maradona". FOTO