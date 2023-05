Oggi il Napoli potrebbe diventare campione d’Italia. Se la Lazio non vince contro il Sassuolo, infatti, la squadra di Spalletti conquisterebbe lo scudetto già in serata, senza giocare. La partita dei biancocelesti è in programma alle 21, in diretta su Sky. In caso di vittoria della Lazio, comunque, il Napoli avrebbe un’altra chance per conquistare lo scudetto in questa 33esima giornata: domani, nel match delle 20.45 a Udine, agli azzurri basterebbe un pareggio. E mentre continua l’attesa, la festa dei tifosi è già pronta. Il Napoli non è campione d’Italia da 33 anni: l’ultimo titolo, il secondo della sua storia, l’ha conquistato con Diego Armando Maradona nel 1990.