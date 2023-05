Serie A, 33esima giornata. Si parte alle 18 con 4 match. FORMAZIONI

Alle 18 scendono in campo Juventus-Lecce, Atalanta-Spezia (in diretta su Sky), Sampdoria-Torino e Salernitana-Fiorentina. Alle 21 si giocano Lazio-Sassuolo (in diretta su Sky), Monza-Roma, Milan-Cremonese e Verona-Inter (in diretta su Sky). Chiudono il turno, domani alle 20.45, Udinese-Napoli e Empoli-Bologna. Se la Lazio non dovesse vincere, il Napoli conquisterebbe lo scudetto già oggi

La 33esima giornata di Serie A, che potrebbe assegnare lo scudetto al Napoli, si apre oggi con otto partite. Alle 18 scendono in campo Juventus-Lecce, Atalanta-Spezia (in diretta su Sky), Sampdoria-Torino e Salernitana-Fiorentina. Alle 21 si giocano Lazio-Sassuolo (in diretta su Sky), Monza-Roma, Milan-Cremonese e Verona-Inter (in diretta su Sky). Chiudono il turno, domani alle 20.45, Udinese-Napoli e Empoli-Bologna. Al Napoli domani basterebbe un pareggio per vincere lo scudetto. Ma la squadra di Spalletti potrebbe diventare campione d’Italia già stasera, se la Lazio non vince contro il Sassuolo (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A - LO SPECIALE SULLO SCUDETTO DEL NAPOLI - GLI AGGIORNAMENTI SULL'ATTESA).