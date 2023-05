I ragazzi di Fabio Grosso hanno bisogno di una vittoria per garantirsi l’accesso alla massima categoria con 3 giornate d’anticipo. Di fronte gli uomini di Filippo Inzaghi, che sono ancora in corsa per un posto nei playoff. La partita è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251

Al Benito Stirpe il Frosinone si gioca il primo match point per la promozione in Serie A: nel Lazio arriva la Reggina, che è ancora in lotta per accedere ai playoff per l’accesso alla massima categoria. Il Frosinone, primo in classifica con 68, ha bisogno di 3 punti per la matematica certezza di piazzarsi nelle prime due posizioni che garantiscono l’accesso alla Serie A. Arbitra Alessandro Prontera, La partita è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A).