Napoli, le combinazioni per vincere lo scudetto in questa giornata

Soltanto un punto. Tanto manca al Napoli per vincere il terzo scudetto della propria storia: dopo il pareggio con la Salernitana , che ha rinviato una festa scudetto già pronta dopo la vittoria dell’Inter ai danni della Lazio, agli azzurri basterà battere l’Udinese o pareggiare nel turno infrasettimanale di giovedì 4 maggio per ottenere il titolo. Gli uomini di Spalletti però potrebbero già festeggiare stasera, se la Lazio non dovesse vincere con il Sassuolo.

Le possibili combinazioni

La classifica attuale recita: Napoli 79, Lazio 61 e Juventus 60. Avendo i bianconeri pareggiato con il Bologna, sono matematicamente fuori dalla corsa per il titolo. A questo punto tutto è rimandato al turno infrasettimanale del 3 e 4 maggio, che ha in programma oggi Sassuolo-Lazio alle ore 21, mentre giovedì ci sarà Udinese-Napoli. In caso di mancata vittoria della Lazio, il Napoli sarebbe campione d’Italia ancor prima di scendere in campo alla Dacia Arena.

Una vittoria porta-scudetto

Il Napoli può comunque ottenere il titolo sul campo: vincendo o pareggiando a Udine diventerebbe irraggiungibile. In sostanza il Napoli vince lo scudetto nel 33° turno di campionato se ottiene i tre punti o pareggia a Udine, oppure anche prima di aver giocato se la Lazio non va oltre il pari contro il Sassuolo.