Serie A, scudetto Napoli rimandato. Ora Fiorentina-Sampdoria 0-0. LIVE

La cronaca di Inter-Lazio (HIGHLIGHTS)

L’Inter passa in vantaggio con Mkhitaryan su assist di Correa, ma il Var annulla per posizione irregolare di Correa. Un errore dell'ex Acerbi apre la strada alla Lazio che sblocca il risultato grazie a un destro di Felipe Anderson. Nella ripresa Inzaghi gioca la carta Lautaro e i nerazzurri diventano ancora più pericolosi: Provedel è super su un mancino ravvicinato di Dimarco, poi poco dopo Dumfries da due passi non riesce a ribadire in rete e ancora Lautaro si fa rimontare all'ultimo da Casale. L'Inter si affida alla LuLa per ribaltare tutto. Lukaku trova l'imbucata giusta per Lautaro, che in scivolata col destro anticipa Provedel e difensori per trovare la rete del pareggio. E ancora il belga ispira il raddoppio, visto che su un suo cross col contagiri Gosens si avventa in acrobazia per portare avanti i nerazzurri, con il tedesco che, sfortunato, cade male sulla spalla ed è costretto ad uscire. Ci pensa poi Lautaro, approfittando di un clamoroso errore di un altro ex come Vecino, a trovare la doppietta personale insaccando a porta vuota dopo un tiro respinto da Provedel. Gli uomini di Simone Inzaghi in un colpo solo non soltanto si portano a -4 da Immobile e compagni ma agganciano Roma e Milan in classifica, aprendo al meglio una settimana in cui, visti anche gli scontri diretti del prossimo weekend, potrebbe essere decisiva nella lotta per entrare tra le prime quattro.

Il tabellino di Inter-Lazio 3-1

30' Felipe Anderson (L), 83' Gosens (I), 90' Lautaro Martinez (I)

INTER (3-5-2): Onana; D'Ambrosio (1' st Dumfries), Acerbi, Bastoni (26' st Gosens, 41' st De Vrij); Darmian, Barella, Brozovic, Mkhitaryan (16' st Calhanoglu), Dimarco; Lukaku, Correa (16' st Lautaro). All.: S. Inzaghi

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic (41' st Lazzari), Casale, Romagnoli, Hysaj (41' st Pellegrini); Milinkovic-Savic, Cataldi (5' st Vecino), Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile (23' st Pedro), Zaccagni. All.: Sarri

Ammoniti: Zaccagni, Marusic, Romagnoli, D'Ambrosio e Bastoni per gioco falloso.