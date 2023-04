Serie A, Roma-Milan finisce 1-1. Ora c’è Torino-Atalanta: 0-0. LIVE

Finisce in parità all’Olimpico lo scontro Champions tra giallorossi e rossoneri. Dopo 90 minuti equilibrati, succede tutto nel recupero: al 94’ Abraham, servito da Celik, fa partire un diagonale che supera Maignan; tre minuti dopo, al 97’, piattone vincente di Saelemaekers su assist di Leao. Adesso in campo Torino e Atalanta

La 32esima giornata di Serie A continua oggi con due partite. Nel match delle 18 pareggio 1-1 tra Roma e Milan. Ora è in corso la sfida tra Torino e Atalanta. Il turno si è aperto ieri con la vittoria del Lecce per 1-0 sull’Udinese e il successo del Monza per 2-0 in casa dello Spezia. Si prosegue domani con Inter-Lazio alle 12.30; Napoli-Salernitana, Cremonese-Verona e Sassuolo-Empoli alle 15; Fiorentina-Sampdoria alle 18; Bologna-Juventus alle 20.45. Per la squadra di Spalletti potrebbe essere il giorno dello scudetto (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A).