Tennis, dal 2025 arbitro elettronico al posto dei giudici di linea

La decisione

L'Occhio di Falco ha fatto la sua prima comparsa sui campi di tennis alla fine del 2017, durante le Next Gen ATP Finals 2017 di Milano, prima di essere adottato da molti tornei su base volontaria. Gli Australian Open e gli Us Open hanno già generalizzato l'uso dell'arbitraggio elettronico dal 2021, mandando "in pensione" i giudici di linea. Per diversi anni però la tecnologia è stata spesso impiegata in aggiunta e non in sostituzione dei giudici di linea, con i giocatori che potevano utilizzarla in caso di disaccordo con l'arbitro umano. I test finali sono attualmente in corso per i campi in terra battuta, mentre diversi fornitori sono già approvati per i campi duri e in erba.