Ginnastica artistica, l'Italia vince oro a squadre uomini agli Europei

Cinema

Al numero 17 Variety inserisce The Blind Side, film del 2009 scritto e diretto da John Lee Hancock basato sul libro di Michael Lewis The Blind Side: Evolution of a Game. Racconta la vita del giocatore di football americano Michael Oher. Per la sua interpretazione nel ruolo di Leigh Anne Tuohy, madre adottiva di Oher, Sandra Bullock ha vinto un Oscar alla miglior attrice, un Golden Globe per la miglior attrice e lo Screen Actors Guild Award. Il film ha ottenuto la candidatura agli Oscar 2010 come miglior film