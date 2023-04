MotoGp, Gp Argentina: Alex Marquez in pole, poi Bezzecchi e Bagnaia

Tre piloti della Ducati nelle prime tre posizioni: dopo lo spagnolo, alla sua prima pole nella classe regina, i due italiani. Si partirà con questo schieramento sia per la Sprint race di stasera alle 20 (che assegnerà punti per il Motomondiale) sia per la gara in programma domani, domenica 2 aprile, alle 19 (tutto in diretta su Sky)

Alex Marquez ha conquistato la pole position nelle qualifiche del Gp dell'Argentina, seconda prova del mondiale 2023 classe MotoGp. Dietro di lui due italiani, anche loro su Ducati: Bezzecchi e Bagnaia. Per Alex Marquez è la prima pole in MotoGp. I piloti partiranno con questo schieramento sia per la Sprint race di stasera alle 20 (che assegnerà punti per il Motomondiale) sia per la gara in programma domani, domenica 2 aprile, alle 19 (tutto in diretta su Sky).