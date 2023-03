MotoGp, Bagnaia vince Gp di Portogallo davanti a Viñales e Bezzecchi

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team), dopo il successo di ieri nella gara sprint, ha vinto il Gp del Portogallo che ha aperto la stagione di MotoGp. L'italiano ha preceduto lo spagnolo Maverick Viñales (Aprilia Racing) e l'altra Ducati di Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team). Quarto Zarco (Pramac), 5° Alex Marquez (Gresini): cinque moto italiane nelle prime cinque posizioni. Settimo posto per Miller, ottavo per Quartararo, nono Espargaro, decimo Rins. Brutto incidente al terzo giro quando Marc Marquez ha calcolato male la traiettoria in curva e ha travolto il portoghese Miguel Oliveira, in quel momento al secondo posto, che è rimasto a lungo a terra prima di rialzarsi. Lo spagnolo è stato accolto dai fischi del pubblico durante il suo rientro ai box Honda.

"È stata unagara lunga, non ero abituato. Abbiamo svolto un ottimo lavoro e cominciato come io volevo e il team voleva", ha detto a Sky Sport Bagnaia dopo la gara.

Acosta vince in Moto2, terzo l'italiano Arbolino

Lo spagnolo Pedro Acosta (Red Bull Ktm Ajo) ha vinto il Gp di Moto2 di Portimao, in Portogallo, davanti al connazionale Aron Canet (Flexbox HP40) e all'italiano Tony Arbolino (Elf Marc Vds). Con la vittoria nella gara di apertura del campionato 2023 Acosta si conferma l'uomo da battere in questa stagione in Moto2. Ancora un podio per Canet, si tratta del 14esimo per lui, che non ha ancora vinto una gara.

Vittoria di Holgado nella Moto3

Lo spagnolo Daniel Holgado ha vinto il gran Premio del Portogallo, prima gara stagionale della Moto3, a Portimao, in un finale che ha visto protagonista incolpevole proprio il vincitore, che subito dopo avere tagliato il traguardo, mentre festeggiava la prima vittoria in carriera è stato tamponato da Joel Kelso. Nell'impatto Kelso è stato sbalzato ad alta velocità, ma fortunatamente si è rialzato da solo. Holgado ha preceduto sul traguardo David Munoz e Diogo Moreira. Migliore degli italiani Stefano Nepa, che ha chiuso la sua gara al settimo posto.