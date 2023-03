MotoGP, in Portogallo pole a Marquez davanti a Bagnaia

È di Marc Marquez la prima pole della stagione 2023 in MotoGP. Il pilota della Honda sul circuito di Portimao condividerà la prima fila con le Ducati del campione del mondo in carica Francesco Bagnaia e di Jorge Martin.

La griglia di partenza

Sul circuito di Portimao Marquez ha fatto segnare un 1.37.226 in sella alla sua Honda. Con lui in prima fila ci sarà il campione del mondo in carica Francesco Bagnaia (Ducati) e Jorge Martin (Ducati Pramac). Sesto tempo per l'altra Ducati ufficiale di Enea Bastianini, mentre il vicecampione del mondo Fabio Quartararo scatterà solo undicesimo con la Yamaha. Questa la griglia di partenza della Sprint Race e della gara del Gran Premio di Portimao: 1 M. Marquez, 2 Bagnaia, 3 Martin, 4 Oliveira, 5 Miller, 6 Bastianini, 7 Vinales, 8 Bezzecchi, 9 Marini, 10 Zarco, 11 Qauartararo, 12 A. Espargaro, 13 A. Marquez, 14 Mir, 15 Binder, 16 Rins, 17 Morbidelli, 18 Nagakami, 19 A. Fernandez, 20 R. Fernandez, 21 Di Giannantonio.