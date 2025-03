F1, Australia: Leclerc il più veloce nelle libere 2. Quinto Hamilton

Buone prestazioni delle Ferrari nelle seconde libere del primo Gp della stagione. Leclerc è al comando a Melbourne in 1:16.439. Poi ecco le McLaren di Piastri e Norris (migliore delle FP1). Quinto Hamilton, che continua la sua fase di adattamento alla monoposto. Nella notte le terze libere e poi la sfida per la pole position

Ricomincia la stagione di Formula 1 e succede nel segno della Rossa. La Ferrari guidata da Charles Leclerc, infatti, ha chiuso al comando le seconde libere del GP d'Australia, prima gara della stagione 2025, con il tempo di 1'16"439. A seguire ecco poi le McLaren di Oscar Piastri (+0.124 millesimi) e Lando Norris (+0.141, migliore delle FP1). Quarto Yuki Tsunoda (Racing Bulls, +0.345), quinta l'altra Ferrari di Lewis Hamilton (+0.420). Isack Hadjar (Racing Bulls), Max Verstappen (Red Bull), Nico Hulkenberg (Kick Sauber), Lance Stroll (Aston Martin) e George Russell (Mercedes) completano nell'ordine la griglia dei primi dieci, con distacchi contenuti sotto i nove decimi. Stanotte in programma le terze libere alle 2.30, poi alle 6 la sfida per la pole. L'appuntamento è in live su Sky Sport