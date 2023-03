Formula 1, le qualifiche del Gp in Arabia Saudita: pole a Perez

A Jeddah il pilota della Red Bull partirà davanti ad Alonso e Russell. Sainz scatterà 4°, Leclerc ha chiuso al secondo posto ma a causa della penalizzazione per cambio della centralina retrocede di dieci posizioni alla 12esima piazzola. Verstappen si è ritirato per problemi tecnici. La gara live domani alle 18 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

Sergio Perez, su Red Bull, partirà in pole position nel Gp dell'Arabia Saudita, seconda prova del Mondiale di Formula 1 2023. Il messicano, che ha fatto segnare il tempo di 1.28.265, avrà al suo fianco in prima fila Fernando Alonso, con l'Aston Martin. Charles Leclerc, con la Ferrari, ha chiuso al secondo posto ma a causa della penalizzazione per cambio della centralina retrocede di dieci posizioni alla 12esima piazzola. Seconda fila per George Russell con la Mercedes e Carlos Sainz con la Ferrari. Terza fila per Lance Stroll con la seconda Aston Martin ed Esteban Ocon con l'Alpine. La gara live domani alle 18 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW