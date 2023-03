F1 a Jeddah in Arabia Saudita, prove libere, qualifiche e GP: orari

Dopo una pausa nello scorso fine settimana, la Formula Uno si trasferisce a Jeddah in vista del Gran Premio dell’Arabia Saudita 2023, previsto da venerdì 17 a domenica 19 marzo e valevole come secondo appuntamento stagionale del Mondiale. Jeddah è il più veloce tracciato cittadino nella storia della Formula 1 con una pista di 6.174 km, la seconda più lunga del Mondiale. Presenta 27 curve e domenica verranno percorsi 50 giri. C’è grande attesa per verificare i valori in campo della griglia in un contesto completamente diverso rispetto ai test e al primo GP. Il circuito saudita è infatti atipico, con lunghissimi rettilinei e curve ad alta velocità in cui il consumo degli pneumatici non dovrebbe rivelarsi un fattore, per via di un asfalto liscio e poco abrasivo. La gara si correrà in notturna, quando in Italia saranno le 18.

Gli orari

Il programma del week-end prevede due sessioni di libere da un’ora al venerdì (14.30 e 18.00) e FP3 al sabato mattina (14.30 – 15.30). Questi 60 minuti di lavoro in pista saranno l’ultima occasione per squadre e piloti di lavorare sugli assetti in vista delle qualifiche, previste per la stessa giornata alle 18.00. Semaforo verde domenica pomeriggio alle ore 18.30. Tutte le sessioni del weekend saudita verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport F1 e Sky Sport 4K (Sky Sport Uno non manderà in onda solo la FP3), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e Now Tv. Inoltre sarà possibile seguire qualifiche e gara in differita e in chiaro su TV8. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.