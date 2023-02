1/10 Foto Twitter - MercedesAMGF1

Ritorno al nero per la nuova Mercedes W14. Dopo la scorsa stagione in cui la livrea della monoposto di Hamilton virava decisamente sull'argento, per la prossima stagione il sette volte campione del mondo con George Russell tornerà al nero, come fu nell'ultima vittoria del mondiale costruttori nel 2021.





Tutte le Mercedes dal 2014 ad oggi