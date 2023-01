Mercedes cambia il concept espositivo, da punto vendita a esperienza

Nei prossimi anni l’intera rete commerciale di Mercedes-Benz in Italia sarà caratterizzata da un nuovo concept espositivo: sì ai canali digitali, ma allo stesso tempo centralità del punto vendita fisico ascolta articolo Condividi

Non più un punto vendita ma un punto d'esperienza. Mercedes cambia il suo concept di vendita e per soddisfare le aspettative dei suoi clienti, ridefinisce e amplia architetture, processi e professionalità all’interno del punto vendita trasformandoli in un'esperienza multicanale. Nei prossimi anni l’intera rete commerciale di Mercedes-Benz in Italia sarà caratterizzata da un nuovo concept espositivo: oggi infatti l'acquisto e le informazioni su un'auto vengono prevalentemente acquisiti attraverso i canali digitali, ma allo stesso tempo, nella percezione dei clienti, il punto vendita fisico rimane non solo centrale, ma accresce ulteriormente la sua importanza, soprattutto nel segmento luxury, di cui Mercedes fa parte.

Sei nuove aree, cinque nuove figure La Welcome Area è l’area di accoglienza per vendite, l’assistenza e il post-vendita, la Consulting Area, organizzata attraverso living pubblici, semi-privati e privati, è destinata esclusivamente alle interazioni con i clienti e mette a dispospizione numerosi supporti digitali per rendere l’esperienza ancora più immersiva e coinvolgente. L’area Vehicle Display consente, attraverso l’esposizione fisica dei modelli e l’ausilio di supporti multimediali come videowall in alta risoluzione, un primo contatto con le vetture. Il Vehicle Handover (la consegna) è il momento più emozionale per i clienti e per questo motivo è stato deciso che venisse valorizzato dal nuovo format attraverso un ambiente dedicato che potesse rendere questa occasione ancora più coinvolgente. La Shop Area apre le porte alla presentazione e la vendita di accessori tecnici e prodotti della Mercedes-benz Collection. La Service Lobby è la naturale prosecuzione di un concept estetico e funzionale nell’area dell’assistenza, creando un'atmosfera coerente con quella dello Showroom. Tutto questo con cinque professionalità specifiche: Star Assistant, Customer Contact Consultant, Product Expert, Consulente vendita / Customer Service, Media Expert.

Maybach Edition 100 approfondimento Drive Club, la rubrica di mobilità e motori di Sky TG24 L'occasione della presentazione del nuovo concept di vendita è servita anche per mostrare l'anteprima mondiale dell'«Edition 100», la serie in edizione limitata per il giubileo, i 100 anni dei modelli Maybach. Il marchio Mercedes-Maybach si evolve, offrendo nuovi modelli, presto anche elettrici. L'Edition 100 è una serie speciale limitata a soli 100 esemplari degli attuali modelli di Classe S e GLS.

La serie in edizione limitata Maybach "Edition 100"

Il nuovo marchio MANUFAKTUR Il nuovo marchio MANUFAKTUR Mercedes-Benz arricchisce l'attuale gamma di prodotti con un upgrade di esclusività e lusso. Materiali selezionati e lavorati prevalentemente a mano, verniciature esclusive e inserti di alta qualità negli interni offrono un'ampia gamma di opzioni personalizzabili. Il programma già disponibile da diversi anni per la Classe G offre ora un programma di personalizzazione corrispondente anche per altre serie di modelli come la CLS, la Mercedes-AMG GT coupé a 4 porte e la Classe S a passo lungo, nonché la Mercedes-Maybach Classe S.

Il marchio MANUFAKTOR di Mercedes, più eleganza e lusso

Mercedes-Maybach S 680 by Virgil Abloh La Mercedes-Maybach S 680 by Virgil Abloh rappresenta l'ultimo capitolo di Project MAYBACH, la sua collaborazione con il compianto Virgil Abloh, partner di primo piano tra le collaborazioni della Casa di Stoccarda. Disegnata nel 2021 insieme al Chief Design Officer di Mercedes‑Benz Group AG, Gorden Wagener, la vettura è stata ultimata prima della scomparsa di Abloh ed è disponibile in edizione limitata a 150 esemplari. La limited edition Maybach by Virgil Abloh, una Mercedes-Maybach S 680 completamente rivisitata (consumo di carburante combinato secondo WLTP: 14,3‑13,4 l/100 km | emissioni di CO2 combinate: 326‑304 g/km), porta avanti questa tradizione. Creata dal team Mercedes-Benz di Sindelfingen, specializzato nelle personalizzazioni e nelle lavorazioni artigianali, gli esterni dell'auto presentano la tipica combinazione bicolore realizzata per Project MAYBACH