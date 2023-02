Ford con Red Bull in F1 dal 2026, l'annuncio: inizia un nuovo capitolo

La notizia ora è ufficiale e arriva direttamente dalle parole del Presidente e Ad Stefano Domenicali: Ford torna in Formula 1. Lo farà dal 2026 con una partnership con Red Bull. "La notizia odierna è che Ford arriverà in Formula 1 nel 2026, ed è fantastica per lo sport - le parole di Domenicali -. Siamo entusiasti di vederli unirsi agli incredibili partner automobilistici già in Formula 1. Ford è un marchio globale con un'incredibile eredità nel mondo delle corse e dell'automotive, e hanno visto l'enorme valore che la nostra piattaforma offre a oltre mezzo miliardo di fan in tutto il mondo. Il nostro impegno per diventare Net Zero Carbon entro il 2030, e per introdurre carburanti sostenibili nelle auto di F1 dal 2026, è un motivo importante per la loro decisione di entrare nel mondo della Formula 1. Crediamo che il nostro sport offra opportunità e risultati diversi da qualsiasi altro e non vediamo l'ora che il logo Ford corra sui circuiti iconici dal 2026".