Formula 1, Verstappen vince il Gp del Bahrain. Leclerc si ritira

La stagione 2023 è iniziata così com'era finita: con il pilota olandese della Red Bull davanti a tutti. Dietro di lui, sul circuito di Sakhir, il compagno di squadra Perez. Terzo Alonso su Aston Martin, poi la Ferrari di Sainz. L'altro ferrarista è stato costretto a ritirarsi al 41esimo giro, quando era terzo, per un problema alla macchina

Vince Verstappen, Leclerc si ritira. Si può riassumere così la prima gara del Mondiale 2023 di Formula 1. Il pilota olandese della Red Bull ha dominato dall'inizio alla fine il Gp del Bahrain, chiudendo davanti al compagno di squadra Perez. Terzo Alonso su Aston Martin, che nel finale ha avuto la meglio in un bel duello con il connazionale della Ferrari Sainz. L’altro ferrarista Leclerc è stato costretto a ritirarsi al 41esimo giro, quando era terzo, per un problema alla macchina. La gara sul circuito di Sakhir - 57 giri, per 308.238 km - ha dato il via al 74esimo Mondiale di F1. Il prossimo Gp è il 19 marzo alle 18 in Arabia Saudita.

Il Mondiale di Formula 1 è iniziato così com'era finito: con Max Verstappen davanti a tutti. Il pilota olandese della Red Bull, che ha dominato la scorsa stagione, sulla pista di Sakhir è partito dalla prima fila dopo aver conquistato la sua pole numero 21 in carriera. Dietro di lui il compagno di squadra Sergio Perez. Subito dietro sulla griglia di partenza le due Ferrari, con Charles Leclerc e Carlos Sainz che nelle qualifiche hanno fatto segnare il terzo e quarto tempo. Dalla terza fila, grazie al quinto tempo, è scattata l'Aston Martin di Fernando Alonso, più indietro la Mercedes di Lewis Hamilton. Prima del via la Ferrari ha sostituito batteria e centralina sulla monoposto di Leclerc: nessuna penalità, ma durante la stagione sono possibili solo due cambi. Dopo la partenza, Verstappen ha conservato il primo posto, mentre Leclerc ha guadagnato una posizione superando Perez, quarto Sainz. Dopo il primo giro di pit stop, prime posizioni confermate. Al 26esimo giro Perez ha superato Leclerc e guadagnato il secondo posto. Dopo il secondo giro di soste, la classifica era ancora Verstappen, Perez, Leclerc e Sainz. Ma la gara del pilota monegasco è finita al giro 41, quando è stato costretto ad accostare a bordo pista e a ritirarsi a causa di problemi alla sua Ferrari. "No power", ha detto Leclerc via radio prima di parcheggiare la sua SF-23 (guasto all'endotermico, la prima ipotesi). Poco dopo, al giro 46, l'altro ferrarista si è dovuto arrendere ad Alonso cedendogli il testo posto. Nei giri successivi Sainz è riuscito a resistere agli attacchi di Hamilton e a conservare il quarto posto. Nessun sorpasso alle prime posizioni: Verstappen ha chiuso primo, davanti a Perez e Alonso.

"Sono contento di avere vinto qui, in Bahrain. Ho avuto qualche problemino, ma è stato risolto agevolmente. Di gara in gara possono cambiare delle cose, ma con questa vettura possiamo lottare fino alla fine. Ringrazio il team per il lavoro svolto durante l'inverno. Ci hanno permesso di presentarci al via della nuova stagione con le giuste credenziali", ha detto Verstappen dopo la vittoria. Diverso l'umore di Leclerc. "In termini di performance eravamo lontani con il passo gara. Hanno trovato qualcosa, in qualifica eravamo vicini. È un'altra categoria", ha detto il monegasco sui microfoni di Sky Sport.