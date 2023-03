Leclerc penalizzato a Jeddah di 10 posizioni sulla griglia di partenza

La stagione di Formula 1 sembra essere cominciata in maniera sfortunata per la Ferrari. Dopo la vittoria di Verstappen in Bahrain e il ritiro per problemi tecnici per Charles Lecrerc a pochi giri dalla fine della prima gara del mondiale, il monegasco sta trovando problemi anche nl Gp d'Arabia, dove avrà una penalizzazione di almeno dieci posizioni in griglia, ma potrebbero essere anche venti, per il cambio delle centralina della sua SF-23.