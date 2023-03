Ferrari e Leclerc, cosa è successo in Bahrain alla centralina

A circa due ore dallo spegnimento dei semafori del GP del Bahrain, la Scuderia di Maranello ha comunicato la sostituzione della batteria e della centralina sulla SF-23 di Charles Leclerc a causa di un parametro anomalo che è emerso nel check svolto in mattinata. La notizia è arrivata tramite il consueto comunicato ufficiale della FIA ascolta articolo Condividi

La FIA ha ufficializzato che la Scuderia di Maranello ha chiesto di sostituire la batteria sulla monoposto del pilota monegasco a causa di un parametro anomalo che è emerso nel check. I tecnici del Cavallino analizzeranno l'elemento che è stato spedito a Maranello per cui non è detto che l'energy store non possa essere ancora recuperato. Poco prima del via sulla SF-23 del monegasco è stata sostituita anche la centralina.

Il rego lamento approfondimento Formula 1, Gp Bahrain: vince Verstappen. Video highlights della gara La Ferrari è stata l'unica ad annunciare una sostituzione della batteria (ES) sulla vettura guidata da Leclerc. Una novità che rappresenta sicuramente un campanello d’allarme per la scuderia di Maranello ma che non ha comportato penalità e dunque retrocessioni per il ferrarista prima della partenza. Il regolamento infatti prevede la possibilità per ogni scuderia di utilizzare due batterie nell'arco dell'intera stagione, prima di far scattare provvedimenti e dunque eventuali arretramenti.

La centralina approfondimento F1, nei test in Bahrain vola la Red Bull di Perez. Leclerc quarto Qualora si confermasse che la centralina impiegata in gara, e che potrebbe essere la causa del ritiro in Bahrain, non sarà più utilizzabile, allora sarebbero problemi per la Ferrari. Dopo la sostituzione prima del via, la rossa ha già utilizzato entrambe le componenti messe a disposizione dal Regolamento (batteria e centralina), esponendo Leclerc al rischio di una penalità sin dal prossimo GP in Arabia Saudita.