F1, nei test in Bahrain vola la Red Bull di Perez. Leclerc quarto

Il pilota messicano è stato il più veloce nel terzo giorno di test sulla pista di Sakhir che tra una settimana ospiterà il primo Gp della stagione di Formula 1. Dietro di lui la Mercedes di Hamilton e l'Alfa Romeo di Bottas. Quarto e quinto tempo per le Rosse. In mattinata il monegasco aveva chiuso con il miglior tempo

La Red Bull guidata da Sergio Perez è stata la più veloce nel terzo giorno di test in Barhain. Sulla pista di Sakhir che tra una settimana ospiterà il primo Gp della stagione di Formula 1, il pilota messicano ha chiuso in 1:30.305, precedendo la Mercedes di Lewis Hamilton (1:30.664) e l'Alfa Romeo di Bottas (1:30.827). Quarto tempo per la Ferrari di Charles Leclerc (1:31.024) e quinto per l'altra Rossa di Carlos Sainz in 1:31.036.

In mattinata la Ferrari di Leclerc la più veloce

Nella sessione mattutina della terza ed ultima giornata dei test ufficiali che la Formula 1 ha svolto sul circuito di Sakhir, in Bahrain, la più veloce è stata la Ferrari di Charles Leclerc, con il tempo di 1:31:024. Secondo crono, a 418 millesimi dal monegasco, per George Russell su Mercedes. Terzo tempo per l'Aston Martin di Felipe Drugovich, quarto crono per la Red Bull di Sergio Perez.

I test di ieri

Nella seconda giornata di test, quella di ieri, Guanyu Zhou ha fatto il miglior tempo. Il cinese dell'Alfa Romeo ha girato in 1:31.610, 40 millesimi meglio di Max Verstappen che ha concluso ieri la sua pre-season. Oggi infatti è sceso in pista solamente il compagno di squadra, Sergio Perez. L'olandese a sua volta ha preceduto Fernando Alonso su Aston Martin. Quarto tempo per il rookie Nyck de Vries con AlphaTauri, davanti alla Haas di Nico Hulkenberg. La prima Ferrari in classifica è stata quella di Carlos Sainz, sesto davanti al debuttante Logan Sargeant, al volante della Williams. Ottavo tempo per Charles Leclerc e a chiudere la top 10 della classifica, la McLaren del rookie Oscar Piastri e l'Alpine di Pierre Gasly.