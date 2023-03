11/11 ©Getty

Dopo quelli di Champions, sempre a Nyon si terranno i sorteggi per i quarti di Europa League, dove giocano Juventus e Roma, e Conference League, dove competono Lazio e Fiorentina. Il passaggio del turno si decide nei match previsti nella giornata di oggi. La Juve si è qualificata in Svizzera contro il Friburgo vincendo 2-0. La Roma è impegnata in casa della Real Sociedad, forte del 2-0 conquistato in casa. In Conference i Viola hanno raggiunto i quarti battento in trasferta il Sivasspor per 4.1, la Lazio deve ribaltare in Olanda la sconfitta per 2-1 contro l'AZ

