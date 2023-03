Serie A, alle 20.45 Milan-Salernitana: le formazioni e dove vederla

La sfida di San Siro, in diretta su Sky, chiude la 26esima giornata. Pioli punta in avanti su Brahim Diaz e Leao alle spalle di Giroud. Paulo Sousa risponde con Candreva e Kastanos dietro a Dia

La 26esima giornata di Serie A si chiude allo stadio San Siro: alle 20.45 va in scena la sfida tra Milan e Salernitana. Pioli punta in avanti su Brahim Diaz e Leao alle spalle di Giroud. Paulo Sousa risponde con Candreva e Kastanos dietro a Dia. La partita è in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e NOW TV. Disponibile su SKy Go, anche in HD (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A).