Di padre in figlio. Da Zlatan al piccolo Ibrahimovic, Maximilian, che gioca nell'Under 18 del Milan. I due si sono ritrovati contro in partitella. Papà Zlatan non ha fatto sconti a nessuno ed entrambi volevano ben figurare. Lo svedese, inoltre, non vede l'ora di rientrare in campo dopo l'infortunio. Per ora si è accontentato della convocazione di venerdì 10 febbraio, a San Siro, contro il Torino