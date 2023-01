Asterix & Obelix - Il Regno di Mezzo è il nuovo film basato sulla celebre saga di fumetti in arrivo al cinema. Diretto da Guillaume Canet che interpreta anche il protagonista Asterix, questo progetto ha coinvolto nel cast anche il calciatore Zlatan Ibrahimović oltre a star come Marion Cotillard e Vincent Cassel , rispettivamente nei panni di Cleopatra e Cesare. Il trailer del film ha rivelato nuove immagini elettrizzanti e divertenti che danno un’idea della commedia action e ironica al cinema dal 2 febbraio 2023 .

Dopo Asterix e Obelix contro Cesare (1999), Asterix & Obelix: Missione Cleopatra (2002) Asterix alle Olimpiadi (2008) e Asterix e Obelix al servizio di sua maestà (2012), i due galli tornano protagonisti di un nuovo film al cinema. In questa nuova storica avventura, i due valorosi guerrieri dovranno aiutare Fu Yi , l’unica figlia dell’imperatore cinese Han Xuandi, fuggita dalle grinfie di un principe malvagio e arrivata in Gallia in cerca del loro aiuto.

Il trailer di Asterix & Obelix - Il Regno di Mezzo

Il trailer di Asterix & Obelix - Il Regno di Mezzo mostra le nuove immagini della divertente e irriverente commedia diretta da Guillaume Canet. Si intuisce che gran parte dell’azione si svolgerà in Cina e che i personaggi coinvolti saranno molteplici, tra cui Zlatan Ibrahimović nei panni del romano Caius Antivirus. Il trailer svela storie d’amore, tradimenti, gelosie, combattimenti e una buona parte di CGI, ma soprattutto una valanga di battute che straneranno qualche risata al pubblico.

Le origini di Asterix & Obelix

In Francia c’è molto rispetto e affetto per la serie di fumetti Asterix creata da Renè Goscinny e Albert Uderzo negli anni ’50. La prima striscia è stata pubblicata nel 1959 in Francia pochi mesi dopo l’elezione di Charles De Gaulle come Presidente della Repubblica. La resistenza del popolo gallico all’invasore romano si poteva facilmente collegare alla resistenza dei francesi all’occupazione nazista. La serie di fumetti poi ha avuto vari adattamenti nel corso degli anni, per la tv e il cinema e a Parigi esiste ancora oggi un parco tematico dedicato ad Asterix e Obelix.