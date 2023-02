Sci, Goggia vince la discesa di Crans Montana. Brignone seconda

L'azzurra ha vinto in 1.26.81 portando a casa la sua quarta vittoria in questa località e soprattutto il suo successo n. 22 in coppa del mondo, superando così l'altra italiana, oggi piazzatasi alle sue spalle, e diventando da sola l'italiana più vincente nel massimo circuito

Trionfo delle ragazze jet italiane nella discesa di cdm di Crans Montana con una magica doppietta Goggia-Brignone. Ha vinto Sofia Goggi a in 1.26.81 portando a casa la sua quarta vittoria in questa località e soprattutto il suo successo n.22 in coppa del mondo, superando così Federica Brignone, oggi seconda, e diventando da sola l'azzurra più vincente nel massimo circuito. Per lei - con 5 vittorie ed un secondo posto nelle 6 gare disputate - si avvicina sempre più anche la quarta coppa del mondo di discesa avendo poco meno di 200 punti di vantaggio sulla slovena Ilka Stuhec quando mancano solo 2 prove a fine della stagione in libera.

Goggia dedica la vittoria a Costanzo

approfondimento

Maurizio Costanzo, in centinaia in fila per l’ultimo saluto

"Come direbbe qualcuno scomparso recentemente, ho fatto una discesa con i baffi". Goggia a margine della gara ha ricordato anche Maurizio Costanzo morto venerdì scorso a Roma. ''Per me non sono state giornate facili. Non solo per la lunga attesa, non facile da gestire - ha detto ai microfoni di Rai Sport - ma anche perché nell'unica prova, con condizioni di fondo completamente diverse da quelle di oggi, sono caduta dopo sole cinque porte". La sciatrice azzurra poi ha lodato la sua compagna di squadra ed eterna rivale Federica Brignone. ''Sapevo - ha detto - che su questa pista molto tecnica e con questo fondo diventato duro per il freddo, una che che avrebbe potuto battermi sarebbe stata proprio Federica. Ma sono riuscita però a fare un po' meglio di lei l'ultimo tratto prima del traguardo''.