Atletica, Jacobs battuto sui 60 metri. Ceccarelli nuovo campione italiano

Sorpresa agli assoluti indoor ad Ancona: il vincitore olimpico dei 100 metri è stato sconfitto nella finale

Clamoroso ad Ancona: Marcell Jacobs è stato sconfitto da Samuele Ceccarelli nella finale dei 60 metri dei Campionati italiani indoor. Ceccarelli, classe 2000, 23 anni dal 9 gennaio scorso, si è preso il merito di battere il campione olimpico ed europeo in carica dei 100 metri, mondiale ed europeo dei 60 metri indoor in 6"54 (primato personale) mentre Jacobs, che è anche campione mondiale ed europeo in carica in questa categoria, ha corso in 6"55 che è comunque primato personale stagionale.

Ceccarelli terzo nella graduatoria italiana all time dei 60 metri leggi anche ATP 500 Rotterdam, Sinner cede in finale contro Medvedev Sul rettilineo del Palaindoor del capoluogo marchigiano, lo sprinter dell'Atletica Firenze Marathon ha migliorato di quattro centesimi quanto fatto il 10 febbraio scorso a Berlino ma soprattutto si è inserito al terzo posto della graduatoria italiana all time della distanza. Ceccarelli figura dietro il 6.41 di Jacobs (19 marzo 2022) ed il 6.51 di Michael Tumi (17 febbraio 2013) e davanti al 6.55 di Pierfrancesco Pavoni (7 marzo 1990).

La cronaca della gara vedi anche Incredibile gol del Palermo, Valerio Verre segna da centrocampo. VIDEO Jacobs e Ceccarelli sono scattati fianco a fianco, praticamente sulla stessa linea uscendo dai blocchi. È nella fase lanciata, cioè nel momento in cui il miglior Jacobs saluta di solito gli avversari, tra i trenta e i quaranta metri, che il toscano stavolta ha fatto la differenza. Al termine della corsa il 23enne di Massa, portacolori dell’Atletica Firenze Marathon, è apparso incredulo ma felice: allo stato attuale è il terzo europeo dell’anno a due settimane dagli Euroindoor di Istanbul.

Ceccarelli: "Vincere con il campione olimpico emozione che non si può raccontare" leggi anche Calcio, è morto lo storico allenatore del Perugia Ilario Castagner “Non ci sono parole per descrivere questa emozione, vincere il primo titolo italiano nella finale con il campione olimpico è qualcosa che non si può raccontare", ha detto Ceccarelli. "Non me lo aspettavo, davvero. Sapevamo - ha spiegato riferendosi al tecnico Marco Del Medico - che la forma fisica fosse buona, come dimostrato nelle gare prima dei Tricolori. Ma l’idea di competere con un campione di questo calibro e batterlo, è un qualcosa che non ha paragone. Un risultato che si costruisce con pazienza e sacrificio, l’atletica non fa regali a nessuno".

Jacobs: "Complimenti a Ceccarelli, ha fatto gara eccellente" leggi anche Orlen Cup di Lodz, Jacobs vince la finale dei 60 metri indoor Marcell Jacobs ha commentato la sconfitta facendo i complimenti a Ceccarelli: "Ha fatto una gara eccellente, lo ha meritato. Gli ho detto di guardare a Istanbul: ci sarà da divertirsi, con quel tempo è da finale. Ovviamente brucia perché è il primo titolo italiano che perdo dopo non so quanti anni, ma non smetterò mai di mettermi in gioco". Riguardo alla sua gara, il velocista ha detto che "ci sono ancora tante cose tecniche da sistemare, in batteria era una corsa totalmente diversa. Devo rivedere la finale, ma se ci fosse stato un 100 metri mi sarei fermato. Ero in una condizione di corsa che ha evidenziato un problema da qualche parte, vorrei capire dove: non mi ha permesso di continuare a correre. Dobbiamo lavorare. Dobbiamo rivedere le varie parti e capire dove si trova il problema. Ora in testa ci sono gli Europei indoor, una tappa di passaggio per la stagione outdoor”.