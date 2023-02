Orlen Cup di Lodz, Jacobs vince la finale dei 60 metri indoor

L'atleta azzurro ha trionfato in Polonia con il tempo di 6"57. Per il velocista la gara di oggi è coincisa con il debutto stagionale

"Il tempo mi soddisfa fino ad un certo punto. Sto facendo un po' più di fatica ma stiamo lavorando per quello che è il nostro obbiettivo che sono i 100 metri. Era giusto tornare in gara", ha detto Jacobs al termine della competizione, che è coincisa con il suo debutto stagionale.

Jacobs finisce davanti a Dominik Kopec e Jerod Elcock

Jacobs, dopo aver vinto in scioltezza la batteria in 6"61, un'ora e mezza dopo, in finale, dopo una buona uscita dai blocchi èuscito sul lanciato vincendo in 6"57 che è il sesto crono del 2023 nei 60 metri al coperto. Sul rettilineo dell'Atlas Arena della città polacca, alle spalle del poliziotto di Desenzano del Garda, oro olimpico nei 100 metri e 4x100, campione europeo dei 100 metri e 60 indoor, nonché oro mondiale nei 60 indoor, il padrone di casa Dominik Kopec con 6"60 e Jerod Elcock di Trinidad e Tobago con 6"63. Jacobs ha gareggiato con un canottiera e pantaloncini di colore giallo e nero e scarpe arancioni.