Usain Bolt: "Jacobs mi piace ma il mio record non lo batte nessuno"

Si è ritirato da più di cinque anni, ma la fama di Usain Bolt è invariata. L'otto volte campione olimpico, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, rilasciata in occasione della sua trasferta milanese per prendere parte a un spot pubblicitario, ha parlato della sua vita, ha commentato il momento che vive attualmente l'atletica mondiale e si è esposto anche su Marcell Jacobs, che ne ha preso il testimone a Tokyo 2020 nella gara delle gare, i 100 metri.

Jacobs? Non batterà il mio record

"Di lui penso solo il meglio. Non l'ho ancora incontrato, ma ci siamo scambiati alcuni messaggi su Instagram. Gli ho scritto: 'Occhio, questo è il momento di tenere duro perché tutti proveranno a sfidarti'. Quando sei al top tutti vogliono batterti. Marcell è un velocista molto ben costruito e una bella persona. Il mio 9''58? Non credo ci sia nessuno al momento in grado di battere il mio record. Ma la speranza non si nega a nessuno e può provarci. Se crede in se stesso tutto è possibile. Il mio motto è sempre stato questo: non pensare che esista l'impossibile".