Usain Bolt è diventato papà (in gran segreto) di due gemelli

Usain Bolt e il desiderio di famiglia

“Buona Festa del Papà al mio infinito amore. Sei la roccia di questa famiglia e sei il miglior papà per i nostri piccoli. Ti amiamo senza fine!”: così Kasi Bennet scriveva su Instagram domenica 20 giugno, giorno in cui negli Stati Uniti si celebra la Festa del Papà.

La nascita dei due gemelli, per la verità, è stata inaspettata. Scorrendo sui profili social della coppia, non vi sono immagini che ritraggono l’ex modella col pancione (se non vecchi scatti di quando aspettava Olympia). E, la prima foto in cinque, non dice quando i piccoli sono nati. L’unica certezza è che, Olympia Lightening, è nata nel maggio 2020. E che Usain Bolt ha sempre sognato una famiglia.

L’atleta giamaicano, 34 anni, non parteciperà ai Giochi Olimpici di Tokyo: dal 2000 ad oggi, sarà la prima Olimpiade senza di lui (l’addio allo sport è arrivato nel 2017). “Diventare padre mi ha fatto sentire realizzato: sono davvero felice ed entusiasta di intraprendere questo viaggio" raccontava dopo la nascita di Olympia a Wide World of Sports. "Non la spingerò a fare sport. Tutti si stanno già chiedendo se correrà, ma potrà fare ciò che vuole. Io sono qui solo per supportarla".

L’annuncio della prima gravidanza di Kasi, Bolt l’aveva dato il 23 gennaio 2020 pubblicando uno scatto che la ritraeva in abito rosso fuoco. “Voglio solo dirvi che sta per nascere un re (oppure una regina)” scriveva il velocista. Che, per proteggere la fidanzata dalla pandemia(LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), aveva organizzato per lei una quarantena a bordo del loro yacht.