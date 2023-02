Super Bowl 2023, verso la finale: programma e Halftime show

La 57esima edizione dell’ultimo atto del campionato di football americano si gioca allo State Farm Stadium di Glendale, in Arizona, nella notte italiana fra il 12 e il 13 febbraio. Un match storico dove per la prima volta si affronteranno due quarterback afroamericani, Patrick Mahomes e Jalen Hurts. Quest’anno a esibirsi nell’Halftime Show sarà Rihanna, con un grande ritorno a sei anni di distanza dall’ultimo album ascolta articolo Condividi

Chiunque vinca, sarà un Super Bowl storico quello che il 12 febbraio prossimo incollerà alla tv oltre 100 milioni di americani per seguire la sfida in Arizona tra i Kansas City Chiefs e i Philadelphia Eagles, giunti alla 57esima finale del campionato di football americano dopo le vittorie nelle rispettive conference della Lega Nfl. Per i Chiefs, che hanno vinto nella finale di Conference Afc negli ultimi secondi con un calcio piazzato contro i Cincinnati Bengals (23-20), si tratta del terzo Super Bowl in quattro anni (finora ne hanno vinti due, l'ultimo dei quali nel 2020). Gli Eagles, dopo aver asfaltato per 31 a 7 i San Francisco 49ers nella finale di Conference Nfc, tentano il bis cinque anni dopo aver vinto il loro primo titolo nel 2018 contro i New England Patriots.

Due quarterback afroamericani Un match storico dove per la prima volta si affronteranno due quarterback afroamericani, Patrick Mahomes e Jalen Hurts. Il suggello dell'ascesa lenta e ostacolata dai pregiudizi dei quarterback di colore, sottovalutati per lungo tempo ma che all'inizio di questa stagione erano a quota 11 e che ora si ritrovano con due di loro in finale. Per entrambi la posta in gioco è alta: Mahomes può diventare il primo giocatore afroamericano in questo ruolo a vincere due volte, Hurts il quarto a trionfare al Super Bowl, dopo che Doug Williams aveva rotto il soffitto di cristallo nel 1987. Le curiosità Tra i primati anche Donna Kelce, prima madre ad avere due figli che giocheranno l'uno contro l'altro nella finalissima: le star Jason e Travis, entrambi bandiera rispettivamente degli Eagles e dei Chiefs. Da segnalare anche che il coach di Kansas City Andy Reid sfiderà Philadelphia, la città in cui ha costruito la sua carriera sportiva.

L'Halftime Show Negli Stati Uniti il Super Bowl è l'evento più seguito in tv, e non solo per il suo appeal sportivo: si tratta di una vera e propria kermesse, con spot da capogiro e star dello spettacolo. Quest'anno a esibirsi nell'Halftime Show sarà Rihanna, con la Nfl che ha deciso di tornare ad affidare il palco a un singolo artista. Per la star delle Barbados si tratta di un grande ritorno sul palco: sono passati sei anni dal suo ultimo album Anti e dall'omonimo tour. Ma al Super Bowl non mancheranno grandi ospiti come Jennifer Lopez e Shakira, Maroon 5, Justin Timberlake, Coldplay, Katy Perry, Bruno Mars e Beyoncè.

Gli spot del Super Bowl Ma un cardine del Super Bowl sono anche gli spot, che vedono spesso protagoniste grandi star dello spettacolo e non solo. Quest'anno ci sarà ad esempio Adam Driver nello spot di Squarespace, ma anche Kevin Bacon per Budweiser, Serena Williams e Brian Cox per Michelob Ultra e Paul Rudd nei panni di Ant Man per Heineken.

Quando e dove vedere la partita Il Super Bowl 2023 si gioca allo State Farm Stadium di Glendale, in Arizona. Il match è in programma nella notte italiana tra domenica 12 e lunedì 13 febbraio, a partire dalle 00.30. In Italia la partita è trasmessa in diretta da DAZN.