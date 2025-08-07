Pallone d'Oro 2025, in arrivo la lista dei 30 candidati alla vittoria

Tra certezze e possibili sorprese per il successore di Rodri

In attesa che vengano svelate le carte, per sapere chi sarà il successore di Rodri, è molto probabile ipotizzare la presenza di alcuni tra i calciatori più forti del continente. Tra loro, sicuramente, c'è Kylian Mbappé che dopo il passaggio al Real Madrid ha segnato più di tutti in Europa, conquistando anche la Scarpa d’Oro, anche se non ha ancora sollevato un trofeo con i blancos. Sempre nel Real dovrebbe esserci Vinicius Junior, mentre è possibile trovare tra i 30 anche Momo Salah, tornato protagonista con il Liverpool, Harry Kane ed Erling Haaland. Sponda Barcellona sembra scontata la presenza di Lamine Yamal, possibili quelle di Raphinha e Robert Lewandowski. Spazio anche al Psg, vincitore dell'ultima Champions League ai danni dell'Inter. Dembélé sarà nella lista dei 30, come forse anche Gigio Donnarumma, Vitinha e Hakimi e, a sorpresa, anche Doué, protagonista nella finale di Champions con una doppietta e un assist. Lautaro Martinez, Thuram e McTominay potrebbero essere i rappresentanti della nostra Serie A.

Il regolamento

A votare saranno 100 giornalisti scelti tra i primi 100 Paesi del ranking FIFA. Ogni giurato selezionerà 10 nomi, assegnando 15 punti al primo, 12 al secondo, 10 al terzo e a scalare fino all’ultimo con 1 punto. Le valutazioni considerano le prestazioni individuali dei giocatori, la loro qualità tecnica, il fair play e anche i trofei conquistati con il club o la nazionale.