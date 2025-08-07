Calcio, addio a Enrico Lanzi: giocò in A con Milan, Varese e Perugia

Ruolo difensore, in serie A ha disputato 33 partite giocando con le maglie di Milan, dove era cresciuto nelle giovanili, Varese e Perugia. Con i rossoneri è stato in campo anche nella finale di Coppa delle Coppe del 1974 a Rotterdam, persa 2-0 contro il Magdeburgo. Il club rossonero lo ha ricordato con un post sui social: aveva 72 anni

"Dal vivaio milanista alla finale europea di Coppa delle Coppe. Il Milan degli anni Settanta è stato anche Enrico Lanzi, presente nella memoria di ogni tifoso rossonero. Alla famiglia Lanzi le condoglianze di tutto il Club per la scomparsa di Enrico". Questo il messaggio social postato dal Milan dopo la notizia della scomparsa di Enrico Luigi Lanzi, ex calciatore anche rossonero morto a 72 anni, nella sua casa di Spessa Po (Pavia). Ruolo difensore, in serie A ha disputato 33 partite giocando con le maglie di Milan, dove era cresciuto nelle giovanili, Varese e Perugia. Con i rossoneri è stato in campo anche nella finale di Coppa delle Coppe del 1974 a Rotterdam, persa 2-0 contro il Magdeburgo. In serie B ha totalizzato 61 presenze con 2 reti nel Cesena, vincendo il campionato 1972-73 quando la squadra romagnola era guidata da Gigi Radice. In carriera ha giocato anche con le maglie di Monza, Campobasso e Paganese. Smessi i panni del calciatore, è stato anche allenatore a Pavia e Voghera.