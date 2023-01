L’attore torna a vestire l’iconico cappello di Heisenberg per una pubblicità, che andrà in onda durante l’evento sportivo più atteso d’America Condividi

Gli statunitensi non hanno i Mondiali. O meglio potrebbero godere di un evento sportivo così aggregante per il resto del mondo con il medesimo entusiasmo, se non fosse che per loro il nostro "football" resterà sempre un'alternativa in tono minore a quello giocato da quelle parti. In attesa che il nuovo tentativo di evangelizzazione con il prossimo campionato del mondo possa finalmente e in maniera definitiva sdoganare il cosiddetto soccer, a quelle latitudini, hanno fabbricato da ormai più di mezzo secolo la loro alternativa: il Super Bowl. Nel giorno che assegna il titolo NFL esistono almeno un paio di "spettacoli nello spettacolo", se consideriamo la partita il main event. Particolare rilievo va infatti agli spot, stacchi pubblicitari confezionati apposta per l'occasione e in grado di far riapparire sullo schermo vecchie e nuove icone. Nel 2023 sarà il turno di Walter White, pronto a passare dalle anfetamine agli snack per la pubblicità di un noto marchio americano.

Per un pugno di patatine vedi anche Breaking Bad ma in versione sit-com ABC, la serie ricreata su YouTube Tutti vogliono sfruttare la vetrina televisiva rappresentata dal Super Bowl per avere un ritorno commerciale. In quel giorno tutti i televisori d’America saranno sintonizzati sulla partita e i grandi brand non badano a spese per un breve spot in grado di entrare nell’immaginario collettivo. Negli anni, la fascia pubblicitaria dell’evento ha presentato dei veri e propri mini-film (a partire dall’antesignano spot Apple diretto da Ridley Scott) ed è riuscita a riportare sullo schermo icone come Edward Mani di Forbice o il Maverick di Top Gun (ben prima del recente seguito). Per questo sorprende fino a un certo punto sapere che l’edizione numero LVII potrà annoverare nel sui “spazio Carosello”, nientemeno che Walter White. Nel post che annunciava la prossima apparizione pubblicitaria del colosso degli snacks Frito-Lay, si vede infatti Bryan Cranston nel classico outfit di Heisenberg con una confezione grande di chips Popcorner al cheddar bianco. Al momento non si sa se nello spot faranno la loro apparizione anche altri personaggi di Breaking Bad, come il Jesse Pinkman di Aaron Paul o il Saul Goodman portato sullo schermo da Bob Odenkirk ma mai dire mai.

L’eterno ritorno di Walter White approfondimento La playlist dei migliori video di SkyTg24 a tema serie tv Non è comunque la prima volta che i protagonisti della serie creata da Vince Gilligan si prestano a operazioni simili nel settore food & beverage, visto che Cranston e Paul avevano già pubblicizzato ampiamente il loro mezcal Dos Hombres in un tour dei bar d’America. La curiosità che vale la pena riportare è che il distillato fosse nato da un’idea dei due attori proprio durante le riprese di Breaking Bad. A dirla tutta non è una novità nemmeno il ritorno dell’interprete di Walter White nei panni dell’iconico personaggio, dopo la fine della serie nel 2013. L’attore ha infatti ripreso il ruolo dell’ex professore di chimica convertito alla produzione di anfetamine già nel film El Camino, che raccontava quanto accaduto a Jesse dopo la morte dell’amico, e in due episodi della serie spin-off Better Call Saul, dove lo si vedeva in alcuni flashback che raccontavano il suo primo incontro con Goodman. Stavolta tuttavia la storia sembra diversa e la sensazione è che la nuova discesa in campo di Walter White sarà attesa da più di uno spettatore quasi quanto un decisivo touchdown.