Rihanna, online il trailer dell'Halftime Show del Super Bowl

Il ritorno di Rihanna

La partnership pluriennale tra la NFL e Apple Music porta in vita l'Halftime Show del Super Bowl, lo spettacolo musicale più seguito dell'anno. Per Rihanna si tratterà di un grande ritorno sul palco a sei anni di distanza dal suo ultimo album Anti e dall’omonimo Tour. Diventata nel frattempo mamma, Rihanna era tornata già alla produzione musicale con Lift Me Up, brano inserito nella colonna sonora di Black Panther: Wakanda Forever candidato ai Golden Globes.