Roma, minacce nella notte a Zaniolo. La mamma si sfoga sui social

Clima teso in casa Roma per le vicende che riguardano Nicolò Zaniolo . Negli scorsi giorni era arrivata l’ammissione del tecnico dei giallorossi, Josè Mourinho, che ha dichiarato come il fantasista voglia lasciare la Capitale alla ricerca di un nuovo club. Attualmente, però, al prezzo chiesto dalla Roma si è avvicinato soltanto il Bournemouth, destinazione per ora rifiutata dallo stesso Zaniolo. La tifoseria ha reagito con insulti e striscioni di contestazione. E la mamma del giocatore, come segnala anche il " Corriere della Sera ", si è sfogata sui social. “Aver originato tutto quest’odio mi sembra un tantino eccessivo”, ha scritto.

L’aggressione a Casal Palocco

Intanto il calciatore nella notte è stato al centro di uno spiacevole incidente. Alcuni tifosi della Roma, dopo averlo riconosciuto, lo hanno inseguito in auto nei pressi di Casal Palocco e una volta raggiunto lo hanno pesantemente insultato e minacciato, anche di morte, dalla macchina. Spaventato, Zaniolo ha chiesto l'intervento della Polizia. E nel quartier generale di Trigoria è stato affisso uno striscione destinato proprio al calciatore. "Via da Trigoria uomini di poco conto, codardi e approfittatori… Sostegno incondizionato solo per chi rispetta i nostri colori!". Questo il testo firmato 'Roma', uno dei principali gruppi della Curva Sud.

Lo sfogo della sorella

"Non servono parole, solo tanta pena per voi". Questo, invece, il commento apparso sui social della sorella di Zaniolo, Benedetta, che ha pubblicato una storia su Instagram nella quale si vedono gli striscioni contro Nicolò e gli insulti e le minacce che sono stati rivolti a lei e alla sua famiglia in queste ore. Dalla società della Roma, per ora, nessun commento, ma il club ha condannato ogni gesto di violenza nei confronti del giocatore.