Serie A, Milan-Sassuolo 2-5. Ora in campo Juventus-Monza: 0-1. LIVE

La domenica della ventesima giornata di campionato, la prima del girone di ritorno, si è aperta con la sfida tra rossoneri e neroverdi: a segno Defrel, Frattesi, Berardi, Laurienté e Matheus Henrique per la squadra di Dionisi, Giroud e Origi per quella di Pioli. Ora in corso Juve-Monza. Alle 18 c’è Lazio-Fiorentina, alle 20.45 Napoli-Roma. Si chiude domani, alle 20.45, con Udinese-Verona (in diretta su Sky)

Dopo gli anticipi del venerdì e del sabato , la ventesima giornata di Serie A - la prima del girone di ritorno - prosegue oggi con quattro partite. Alle 12.30 si è giocata Milan-Sassuolo, con i rossoneri che hanno perso 5-2. Ora in corso Juventus-Monza: 0-1. Alle 18 c’è Lazio-Fiorentina, alle 20.45 in campo Napoli-Roma ( GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). Si chiude domani, alle 20.45, con Udinese-Verona (in diretta su Sky).

La cronaca di Milan-Sassuolo

La domenica si apre con Milan-Sassuolo. Pioli schiera De Ketelaere sulla trequarti con Saelemaekers e Rebic (preferito a Leao), alle spalle di Giroud. Dionisi sceglie Defrel nel tridente con Berardi e Laurienté. Dopo 8 minuti Giroud trova il gol, ma la rete viene annullata per fuorigioco e si resta sullo 0-0. A sbloccare il risultato è il Sassuolo al 19’: affondo di Berardi, Defrel riceve palla e non sbaglia. Tre minuti dopo, gli ospiti raddoppiano: ancora assist di Berardi, che questa volta serve Frattesi. Al 24’ il Milan accorcia le distanze: cross dalla destra di Calabria, Giroud segna di testa. Al 31’ ancora Sassuolo: calcio d'angolo di Traoré, Berardi salta e di testa batte Tatarusanu. Il primo tempo finisce 3-1 per il Sassuolo. Sassuolo che va subito a segno anche nella ripresa: l’arbitro assegna un rigore per un fallo di Calabria su Laurienté, proprio Laurienté al 47’ si presenta sul dischetto e lo trasforma. Il Milan prova a reagire. Al 54’ Rebic trova il gol, ma viene annullato per fuorigioco. Al 79’ gli ospiti si portano sul 5-1: terzo assist di giornata di Berardi, che questa volta serve Matheus Henrique. All’81’ grande gol di Origi, che dal limite dell’area fa partire un destro che s’infila sotto l’incrocio. Finisce così: Milan-Sassuolo 2-5. Per gli uomini di Pioli, in piena crisi, è la sesta partita di fila senza vittorie. Era dal 1997 (1-6 contro la Juve) che i rossoneri non subivano almeno 5 gol in casa in A.



Il tabellino di Milan-Sassuolo 2-5

19' pt Defrel S), 22' pt Frattesi (S), 24' pt Giroud (M), 30' pt Berardi (S); 1' st Laurienté (S) su rig., 39' st Henrique (S), 41' st Origi (M)



MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu, Calabria, Gabbia, Kalulu, Hernandez, Tonali, Krunic (25'st Pobega), Saelemaekers (25'st Messias), De Ketelaere (1'st Leao), Rebic (25'st Origi), Giroud. All. Pioli



SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Marchizza (1'st Kyriakopoulos), Erlic, Tressoldi, Rogerio, Frattesi (30'st Thorstvedt), Obiang, Traore, Berardi (43'st Ferrar), Defrel (30'st Henrique), Laurienté (30'st Martinez). All.: Dionisi



Ammoniti: Tonali per proteste, Rebic, Calabria, Krunic, Gabbia, Giroud, Pobega, Berardi, Obiang, Kyriakopoulos, Frattesi e Tressoldi per gioco scorretto.