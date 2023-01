Serie A, Empoli-Torino finisce 2-2. Ora Cremonese-Inter: 1-0. LIVE

La cronaca di Empoli-Torino

vedi anche

Serie A, Bologna-Spezia 2-0 e Lecce-Salernitana 1-2. HIGHLIGHTS

La partita delle 15 è Empoli-Torino. Zanetti sceglie in avanti Baldanzi, alle spalle della coppia Caputo-Satriano. Juric risponde col tridente formato da Radonjic, Vlasic e Seck. I padroni di casa si portano in vantaggio al 37’: sugli sviluppi di un corner, Luperto segna di testa il suo primo gol in Serie A. Nella ripresa il Torino prova a reagire. Al 60’ una delle occasioni migliori, con Ricci che di tacco prende il palo. Nove minuti dopo, a trovare il gol è ancora l’Empoli: a firmare il 2-0 è Marin, che di collo-esterno manda il pallone sotto l'incrocio. Ma la partita non è chiusa. All’82’ Ricci la riapre, grazie a una girata di destro di prima che beffa Vicario. Tre minuti dopo, il Torino pareggia: Miranchuk serve Sanabria, che dal limite dell’area trova l’angolino e il gol del 2-2. Gli ospiti provano a vincerla e al 90’ colpiscono anche un palo con Miranchuk. Ma il risultato non cambia: finisce 2-2.

Il tabellino di Empoli-Torino 2-2 (GLI HIGHLIGHTS)

37' pt Luperto (E), 24' st Marin (E), 37' st Ricci (T), 40' st Sanabria (T)



EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, De Winter, Luperto, Cacace (27' st Stojanovic); Bandinelli (29' st Fazzini), Marin, Akpa Akpro (19' st Haas); Baldanzi (19' st Cambiaghi); Satriano (27' st Bajrami), Caputo. All.: Paolo Zanetti



TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Buongiorno, Schuurs, Rodriguez; Bayeye (10' st Singo), Ricci, Linetty (1' st Lukic), Vojvoda (29' st Aina); Radonjic (10' st Miranchuk), Vlasic; Seck (1' st Sanabria). All.: Juric



Ammoniti: Akpa Akpro, Bajrami per gioco falloso.