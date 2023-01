Australian Open 2023, finale Djokovic-Tsitsipas: data e orario

Appuntamento domenica 29 con l'atto finale del primo Slam della stagione. Tredicesimo confronto tra il serbo e il greco, con in palio la vetta del ranking ATP

Volano all'ultimo atto degli Australian Open Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas, per la 13° volta uno contro l'altro. La decima finale per il serbo, la prima per il greco.

In semifinale Djokovic ha afforntato lo statunitense Tommy Paul, 7-5, 6-1, 6-2 i parziali. Mentre Tsitsipas ha battuto Karen Khachanov, 7-6, 6-4, 6-7, 6-3.

Domenica non solo la vittoria dello Slam in palio, ma anche il primo posto nel ranking ATP, con la possibilità di scalzare Carlos Alcaraz.