Serie A, Bologna-Cremonese 1-1. Inter-Empoli 0-0: DIRETTA

Allo stadio Dall’Ara le squadre si spartiscono i punti. Adesso in campo in nerazzurri, che sfidano a San Siro i toscani. Domani si chiude il girone d’andata con il big match tra Lazio e Milan alle 20.45

È finita 1 a 1 la partita tra Bologna e Cremonese, valida per la diciannovesima e ultima partita del girone d’andata della Serie A. A decidere l’incontro i gol, entrambi nel secondo tempo: prima il vantaggio dei lombardi con Okereke su rigore, poi l’autorete di Chiriches. Con questo risultato il Bologna sale a 23 punti in classifica, mentre la Cremonese resta fanalino di coda con 9 punti. Ora è in campo l’Inter, che riceve a San Siro l’Empoli. La diciannovesima giornata si chiuderà martedì sera alle 20.45 con il big match tra Lazio e Milan ( GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ).

INTER (3-5-2) : Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Correa. All. Inzaghi EMPOLI (4-3-2-1) : Vicario; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Henderson, Bandinelli; Cambiaghi, Bajrami; Caputo. All. Zanetti

La cronaca di Bologna-Cremonese 1-1 (HIGHLIGHTS)

leggi anche

Serie A, vincono Udinese e Roma. Juventus-Atalanta 3-3

La partita è la prima di Davide Ballardini sulla panchina della Cremonese in Serie A: i ritmi iniziali dell’incontro sono bassi, l’occasione più importante arriva al minuto 25 con Posch del Bologna che tira dalla distanza ma Carnesecchi para. Si va così all’intervallo sullo 0 a 0, dopo un primo tempo avaro di emozioni ed occasioni da gol. Nella ripresa la Cremonese parte subito fortissimo, che guadagna un calcio di rigore per fallo di mano in area di Dominguez: segna Okereke, che porta avanti i suoi. Il Bologna trova il pari al minuto 55, grazie a un’autorete dopo una carambola in area. Al minuto 82 il Var corregge l’arbitro, annullando un calcio di rigore assegnato alla Cremonese. Il risultato non cambia più, e le squadre si spartiscono i punti.

Il tabellino di Bologna-Cremonese 1-1



BOLOGNA (4-3-3): Skorupski, Posch, Soumaoro, Lucumì, Lykogiannis (34' st Cambiaso), Ferguson Moro, Dominguez (34' st Schouten), Orsolini, Soriano, Barrow (1' st Zirkzee). All.: Motta.



CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi, Ferrari, Chiriches, Vasquez, Sernicola, Pickel, Castagnetti (15' st Benassi), Meitè, Valeri (25' st Bonaiuto), Okereke (45' st Tsadjout), Ciofani (15' st Afena Gyan). All.: Ballardini.



Reti: nel st 5' Okereke (rigore), 10' Chiriches (autogol).



Ammoniti: Chiriches, Soumaoro, Vasquez, Buonaiuto per gioco falloso; Skorupski, Pickel, Carnesecchi per comportamento non regolamentare.