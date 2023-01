Lazio, Immobile va ko nel successo contro il Sassuolo: le condizioni

Successo agrodolce per la Lazio di Maurizio Sarri, che nel lunch match della 18esima giornata di Serie A supera per 2-0 il Sassuolo a Reggio Emilia, ma perde nuovamente per infortunio il capitano Ciro Immobile. Gioia a metà, dunque, per la vittoria firmata dalle reti di Zaccagni e Felipe Anderson, che consente ai biancocelesti di mantenere il passo dell'Inter nella corsa al quarto posto ( GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). C'è apprensione, infatti, per le condizioni del centravanti biancoceleste, uscito anzitempo dal rettangolo di gioco per l'ennesimo guaio fisico di una stagione tribolata. Immobile è stato costretto ad abbandonare il campo dopo soli 15 minuti di gioco per una distrazione del flessore, sostituito da Pedro.

Il medico della Lazio: "Servono 48-72 ore"

"Ciro si è fermato subito, speriamo che le conseguenze non siano gravi.", ha detto il medico biancoceleste Fabio Rodia al termine del match. "Ci servono tra le 48 e le 72 ore per capire la condizione. Speriamo solo che essendosi fermato in tempo il trauma distrattivo sia limitato". "Le sensazioni non sono le stesse di Lazio-Udinese", ha poi aggiunto Rodia. "Lui è sfortunato perché era tornato in questo momento e stava riprendendo la forma raggiungendo ottimi livelli, questo infortunio chiaramente lo rallenta". "La sensazione è che non sia una cosa grave, ma senza l'esame strumentale è difficile", ha confermato Sarri ai microfoni di Sky Sport. Sicura, per il momento, l'assenza per gli ottavi di Coppa Italia col Bologna, in programma giovedì prossimo all'Olimpico: da valutare, invece, la disponibilità per Lazio-Milan di martedì 24 gennaio.