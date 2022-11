Serie A: vince l’Inter, l’Atalanta cade a Lecce, pari Roma. VIDEO

Il turno infrasettimanale di Serie A continua con cinque partite. Alle 18.30 si sono giocate Sassuolo-Roma e Lecce-Atalanta: pareggio 1-1 al Mapei, vittoria 2-1 per i salentini al Via del Mare. Alle 20.45 l'Inter ha battuto il Bologna con una goleada: a San Siro finisce 6 a 1 per i nerazzurri. Alla stessa ora vittorie anche per la Fiorentina, che supera 2 a 1 la Salernitana, e per il Torino che liquida la Sampdoria per 2 a 0. La 14esima giornata di campionato è iniziata ieri con Napoli-Empoli finita 2-0, Spezia-Udinese 1-1 e Cremonese Milan 0-0 ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). Si prosegue domani con Verona-Juventus alle 18.30 e Lazio-Monza alle 20.45 (entrambe in diretta su Sky).

A passare in vantaggio nel primo tempo è il Bologna, che segna con una fortunata deviazione di Lykogiannis dopo un paio di buone occasione. Da lì in poi, però, l’Inter dilaga: Dzeko al volo al 26', punizione vincente di Dimarco al 36' e poi Lautaro di testa al 42’ portano i nerazzurri all’intervallo sul 3 a 1. Nella ripresa vanno in rete ancora Dimarco al minuto 48, Calhanoglu al minuto 59 e Gosens al minuto 76 per il definitivo 6 a 1.

La partita nel primo tempo è abbastanza bloccata tatticamente, ma con il passare dei minuti il Torino viene fuori e trova il gol con una bella girata di Radonjic al minuto 29. La risposta della Samp in una conclusione di Djuricic e in un colpo di testa di Montevago, ma nella ripresa sono ancora i granata a segnare con Vlasic al 59'. Il risultato non cambia più, e la partita finisce 2 a 0 per il Torino.

Nel primo tempo domina la Fiorentina, che trova il gol con Bonaventura al quarto d’ora e colleziona occasioni da rete: bravo però il portiere Sepe a tenere a galla i suoi. Nella ripresa la Salernitana torna in campo più aggressiva e al minuto 55 segna la rete del pareggio con Dia. All’81’ però i Viola trovano di nuovo la via del gol con Jovic, che segna il definitivo 2 a 1 per la Fiorentina.

Finisce 1-1 la sfida al Mapei tra Sassuolo e Roma. Dionisi punta sul tridente composto da D'Andrea, Pinamonti e Laurentié; Mourinho risponde con Shomurodov supportato da Zaniolo e Volpato. Il primo tempo termina senza reti, nonostante qualche buona occasione da entrambe le parti. Il risultato si sblocca all'80': Mancini crossa dalla destra, Abraham (entrato nella ripresa) salta e di testa firma l'1-0. Il Sassuolo si riversa in attacco per cercare il pareggio. Pareggio che arriva 5 minuti dopo: Laurentié mette la palla in mezzo, Pinamonti batte Rui Patricio di destro. Assalto finale dei giallorossi nei minuti di recupero, ma il risultato non cambia. Un punto a testa: la Roma sale a quota 26 in classifica, il Sassuolo a 16.

Finisce 1-1 la sfida al Mapei tra Sassuolo e Roma. Dionisi punta sul tridente composto da D'Andrea, Pinamonti e Laurentié; Mourinho risponde con Shomurodov supportato da Zaniolo e Volpato. Il primo tempo termina senza reti, nonostante qualche buona occasione da entrambe le parti. Il risultato si sblocca all’80’: Mancini crossa dalla destra, Abraham (entrato nella ripresa) salta e di testa firma l’1-0. Il Sassuolo si riversa in attacco per cercare il pareggio. Pareggio che arriva 5 minuti dopo: Laurentié mette la palla in mezzo, Pinamonti batte Rui Patricio di destro. Assalto finale dei giallorossi nei minuti di recupero, ma il risultato non cambia. Un punto a testa: la Roma sale a quota 26 in classifica, il Sassuolo a 16.

La cronaca di Lecce-Atalanta

Il Lecce batte 2-1 l'Atalanta. Gasperini sceglie come titolari in attacco Pasalic e Malinovskyi alle spalle di Zapata. C'è invece Di Francesco nel tridente con Strefezza e Colombo. La squadra di Baroni parte forte e al 28' si porta in vantaggio: sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Baschirotto insacca di testa. Due minuti dopo, raddoppio del Lecce: errore di Okoli, palla per Di Francesco che entra in area e batte Sportiello. L'Atalanta riapre il match al 40': Malinovskyi serve in area Zapata, che di sinistro non sbaglia. Il primo tempo finisce 2-1 per il Lecce. Nella ripresa il risultato non cambia, nonostante Gasperini nel finale si giochi il tutto per tutto schierando 4 attaccanti. Ma la difesa di Baroni regge. Al Via del Mare finisce con la vittoria del Lecce, che sale a 12 punti e si allontana dalla zona retrocessione. L'Atalanta cade ancora, resta a quota 27 e manca l'aggancio al Milan secondo in classifica.

